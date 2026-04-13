При поддержке Фонда Возрождения Карабаха осуществляется восстановление исторических «Бейликских садов» Лачина - ФОТО

11 апреля при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха и организации ЮРПП «Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе» на территории, известной как «Бейликские сады» села Бейлик Лачинского района, была проведена акция по посадке деревьев.

В акции приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, а также руководящий состав государственных структур, действующих на территории, экоактивисты и местные жители.

Выступая на мероприятии, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что «Бейликские сады» являются одной из важнейших составляющих богатого наследия Лачинского района. Исторически это место отличалось плодородными землями и разнообразием плодовых деревьев, внося вклад в формирование известных садоводческих традиций региона. Данная территория играла особую роль как в хозяйственной жизни местных жителей, так и в сохранении экологического баланса региона.

«Несмотря на серьёзный ущерб, нанесённый в период оккупации, эта территория вновь стала одним из основных направлений восстановительных работ и озеленения. Сегодняшняя акция по посадке деревьев в Лачинском районе — это не просто экологическая инициатива, но и важный вклад в возрождение наших родных земель», — подчеркнул М. Мамедов.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев заявил, что главная цель проекта — превратить этот прекрасный край в ещё более благоустроенное и экологически устойчивое место, чем прежде.

«В этом направлении масштабные проекты, реализуемые нашим государством под руководством Президента Ильхама Алиева, имеют особое значение для восстановления экологического баланса на освобождённых территориях. Мы, как Фонд Возрождения Карабаха, придаём большое значение инициативам, направленным на восстановление экологического баланса в Карабахе. Подобные проекты объединяют различные слои общества вокруг единой цели, укрепляя чувство солидарности и ответственности. Уверен, что благодаря совместным усилиям Лачин в ближайшие годы станет одним из самых красивых и зелёных уголков региона», — подчеркнул председатель Правления.

Местные жители выразили благодарность организаторам акции по посадке деревьев, отметив её особую значимость для озеленения территорий и восстановления экологического баланса.

После выступлений был дан старт акции по посадке деревьев.

Следует отметить, что в рамках данного проекта, реализуемого при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха, на территории площадью 2,8 гектара, оснащённой современной системой капельного орошения, уже высажено 700 плодовых деревьев. В общей сложности на данной территории планируется посадка 1280 плодовых деревьев и 400 саженцев винограда.

После акции по посадке деревьев участники мероприятия совершили прогулку по городу Лачин, ознакомившись с ведущимися восстановительными и строительными работами.

В то же время между Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Фондом Возрождения Карабаха состоялся широкий обмен мнениями относительно реализации совместных проектов в рамках восстановления Лачинского района.

Напомним, что село Бейлик исторически было известно своей плодородной землёй и знаменитыми «Бейликскими садами», состоящими из разнообразных плодовых деревьев. За 30 лет оккупации эти территории подверглись экологическому террору, историческое зелёное покрытие села было полностью уничтожено.

Село Бейлик, входящее в Забухскую сельскую административно-территориальную единицу Лачинского района, было оккупировано в 1992 году и освобождено Вооружёнными силами Азербайджана 1 декабря 2020 года.

После освобождения село было полностью отстроено заново, создана жилищная инфраструктура, соответствующая современным стандартам. Здесь возведены индивидуальные жилые дома, проложены внутренние дороги, линии электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и связи, обеспечено строительство объектов социального назначения.

По завершении строительных работ началось поэтапное переселение жителей в село Бейлик.

Напомним, что 27 мая 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках визита в Лачинский район встретился с жителями, переселяющимися в село Бейлик, и вручил им ключи от домов. На тот момент в село было переселено 38 семей (153 человека). В настоящее время в селе Бейлик проживают 89 семей (363 человека).