Кая Каллас: Необходимо создать международную коалицию по морской безопасности

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о необходимости создания сильной международной коалиции по морской безопасности на фоне ситуации в Ормузском проливе.

Об этом она сообщила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Reuters.

«Ситуация в Ормузском проливе является явным аргументом в пользу сильной международной коалиции», — сказала Каллас. Она не уточнила конкретные задачи будущего объединения.

Представитель ЕС подчеркнула, что Европейский союз отвергает любые договоренности, ограничивающие свободное и безопасное прохождение судов через проливы в соответствии с международным правом.