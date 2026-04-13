СМИ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ирана

Свыше 15 американских военных кораблей задействованы в блокаде Ирана в Ормузском проливе.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

По его данным, в Ближневосточном регионе развернуты авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц. Как отмечает издание, эти корабли, в частности, способны нести вертолеты, которые могут использоваться для поддержки бортовых операций.

Центральное командование ВС США ранее сообщило, что 13 апреля начнет морскую блокаду Ирана. Американские военные намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отойти от ее берегов.