Пашинян: мы вступаем в фазу реализации проекта TRIPP

Республика Армения вступает в фазу реализации проекта TRIPP (Путь Трампа к международному миру и процветанию).

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании. «С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на сложную международную ситуацию, правительства Соединенных Штатов Америки, Республики Армения и Республики Азербайджан считают возобновление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP приоритетной задачей», — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что это обусловлено осознанием того, что реализация проекта становится важной опорой долгосрочного, стабильного и надежного мира в нашем регионе.