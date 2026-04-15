Баку накрыл град: Синоптики объяснили ситуацию

Вечером 14 апреля столицу Азербайджана накрыл интенсивный град, который сопровождался ухудшением погодных условий.

Град - это кратковременное атмосферное явление локального характера, которое может формироваться внезапно. В Азербайджане град чаще всего характерен для горных и предгорных территорий, а на Абшеронском полуострове такие явления наблюдаются редко и, как правило, носят непродолжительный характер.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова, подчеркнув, что на территории страны град в основном наблюдается в тёплое полугодие, особенно весной, и в отдельные годы фиксируется также в мае–июне.

Г. Мамедова также проинформировала о погодных условиях, ожидаемых в ближайшие дни: «16-17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В регионах также прогнозируется стабилизация погодных условий и преимущественно сухая погода в течение дня, однако днём 16-го в отдельных местах возможны кратковременные осадки слабой интенсивности, грозы, град, а в горных районах - снег. В отдельных районах временами ожидается туман».

