Посредники добились продления перемирия между США и Ираном

По словам региональных чиновников, усилия посредников по продлению перемирия между США и Ираном увенчались успехом, и ожидается, что противоборствующие стороны вскоре вернутся за стол переговоров для очередного раунда.

Об этом сообщает АР.

По словам официальных лиц, посредники намерены продлить режим прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля, еще как минимум на две недели, чтобы дать дипломатии еще один шанс. Они заявили, что обе стороны «в принципе согласились» продлить режим прекращения огня.

Один из чиновников, участвующих в посреднических усилиях, сообщил, что посредники работают над компромиссом по трём основным спорным вопросам, включая ядерную программу, Ормузский пролив и военные компенсации.

Оба чиновника согласились на анонимность, чтобы обсудить этот вопрос.