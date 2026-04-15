Посредники добились продления перемирия между США и Ираном

По словам региональных чиновников, усилия посредников по продлению перемирия между США и Ираном увенчались успехом, и ожидается, что противоборствующие стороны вскоре вернутся за стол переговоров для очередного раунда.

Об этом сообщает АР.

По словам официальных лиц, посредники намерены продлить режим прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля, еще как минимум на две недели, чтобы дать дипломатии еще один шанс. Они заявили, что обе стороны «в принципе согласились» продлить режим прекращения огня.

Один из чиновников, участвующих в посреднических усилиях, сообщил, что посредники работают над компромиссом по трём основным спорным вопросам, включая ядерную программу, Ормузский пролив и военные компенсации.

Оба чиновника согласились на анонимность, чтобы обсудить этот вопрос.

Актуально

Политика

Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета ...

Мнение

Айтен Эфендиева о рынке недвижимости Дубая: между возможностями, рисками и ...

В мире

Трамп объявил о разблокировании Соединенными Штатами Ормузского пролива

Мнение

Барьер недоверия: армянские эксперты о том, что мешает устойчивому миру

В мире

Школьная стрельба в Турции: 4 погибших, десятки раненых, нападавший покончил с собой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Трамп с сожалением отметил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Трамп объявил о разблокировании Соединенными Штатами Ормузского пролива

Пашинян: мы вступаем в фазу реализации проекта TRIPP

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО

Трамп заявил, что не будет извиняться перед Папой римскими, но удалил картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Трамп пригрозил Китаю

Последние новости

Школьная стрельба в Турции: 4 погибших, десятки раненых, нападавший покончил с собой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:17

Трамп с сожалением отметил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Сегодня, 17:02

Стало известно, где будут учиться дети из семьи, пострадавшей от отравления угарным газом

Сегодня, 17:01

На производстве суши в Баку выявлены грубые нарушения - ФОТО

Сегодня, 16:45

Трамп объявил о разблокировании Соединенными Штатами Ормузского пролива

Сегодня, 16:30

Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета AZAL

Сегодня, 16:12

Максим Галкин опубликовал новый снимок Аллы Пугачевой в день ее 77летия - ФОТО

Сегодня, 16:10

Пашинян: мы вступаем в фазу реализации проекта TRIPP

Сегодня, 16:00

Баку накрыл град: Синоптики объяснили ситуацию

Сегодня, 15:55

Барьер недоверия: армянские эксперты о том, что мешает устойчивому миру

Сегодня, 15:50

Проблемные кредиты "Ziraat Bank Azərbaycan" выросли более чем в 2 раза

Сегодня, 15:50

Посредники добились продления перемирия между США и Ираном

Сегодня, 15:47

Пашинян: между Арменией и Азербайджаном установлен мир с прочной правовой основой

Сегодня, 15:43

В Баку двухлетний ребенок стал жертвой несчастного случая

Сегодня, 15:40

Azer Turk Bank начал новый год со значительным ростом и стабильными финансовыми результатами

Сегодня, 15:38

Трамп утверждает, что нападением на Иран спас Ближний Восток

Сегодня, 15:35

Маска как искусство: Кто и как создаёт образы главного шоу ITV - ФОТО

Сегодня, 15:28

Три суверенных фонда приняли участие в создании инвестиционной платформы Китай - ASEAN Galaxy Orientis - ФОТО

Сегодня, 15:23

Эрдоган заявил о недопустимости саботажа мирного процесса между Ираном и США

Сегодня, 15:20

Азербайджан стал крупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2025 году

Сегодня, 15:05
Все новости
Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

