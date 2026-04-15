Максим Галкин опубликовал новый снимок Аллы Пугачевой в день ее 77летия - ФОТО

49летний шоумен Максим Галкин поздравил в социальной сети Instagram свою супругу народную артистку СССР Аллу Пугачеву с днем рождения – сегодня примадонне российской эстрады исполнилось 77 лет.

«С днём рождения, любимая красотка!» - пишет М.Галкин в комментарии к новому снимку А.Пугачевой, опубликованному им в Instagram.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, но после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр, откуда по слухам также собирается перебраться в новую страну.

