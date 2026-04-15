АО "Ziraat Bank Azərbaycan" завершило первый квартал этого года с чистой прибылью в размере 5,571 миллиона манатов.

Как сообщает "Report" со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте операционные доходы "Ziraat Bank Azərbaycan" составили 31,166 миллиона манатов (на 64,5% больше, чем годом ранее), операционные расходы — 20,615 миллиона манатов (рост на 60,2%), отчисления в специальные резервы — 3,687 миллиона манатов (в 2 раза больше), непредвиденные доходы — 42 тысячи манатов (рост в 42 раза), а платежи по налогу на прибыль — 1,335 миллиона манатов (рост на 96,9%).

По состоянию на 1 апреля этого года активы "Ziraat Bank Azərbaycan" достигли 1 миллиарда 442,705 миллиона манатов, что на 58,7% больше в годовом исчислении. Из них 756,663 миллиона манатов приходятся на чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 34%.

За год просроченные кредиты банка увеличились в 2,3 раза, достигнув 128,086 миллиона манатов.

В отчетный период обязательства "Ziraat Bank Azərbaycan" выросли на 65,3%, составив 1 миллиард 274,983 миллиона манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 50%, достигнув 706,774 миллиона манатов, а балансовый капитал вырос на 21,6%, составив 167,723 миллиона манатов.

Напомним, что "Ziraat Bank Azərbaycan" был создан в 2014 году. Уставный капитал банка составляет 65,5 миллиона манатов. 99,98% акций банка принадлежат турецкому "Ziraat Bank", 0,01% — компании "Zıraat Sıgorta", а еще 0,01% — компании "Ziraat Yatırım Menkul Değerler".