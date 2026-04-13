«Хезболлах» пригрозил гражданской войной властям Ливана

Ливанская шиитская организация «Хезболлах» в данный момент проявляет терпение в отношении правительства Ливана, однако с учетом политической ситуации «все варианты возможны», в том числе гражданская война.

Об этом заявил «Вестям» заместитель главы политического совета организации Махмуд Куммати.

«По правде говоря, все варианты возможны, — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности гражданской войны. — Сегодня мы сказали, что находимся на этапе терпения по отношению к правительству, к его решениям и политике следования за США и зарубежными странами. Мы терпим и продолжаем терпеть, но в конечном итоге все варианты возможны».

2 марта правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлах» на всей территории страны. Премьер-министр республики Наваф Салам потребовал от шиитской организации сдать оружие ливанской армии и ограничить свою активность политической сферой в рамках конституционных норм. Власти пошли на такой шаг после обстрела отрядами «Хезболлах» северных районов Израиля, что стало причиной новой военной эскалации.

