США и Иран искренне настроены на перемирие, считает Хакан Фидан

Вашингтон и Тегеран демонстрируют искреннее стремление к перемирию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров между представителями двух стран в Пакистане.

«На переговорах стороны фактически изложили свои исходные позиции. Это нормально, поскольку стартовые позиции всегда вызывают сложности. Затем при поддержке посредников они будут пытаться сблизить их в какой-то момент. Главное, чтобы это способствовало достижению и сохранению перемирия. Насколько я вижу, в данный момент обе стороны искренне настроены на перемирие», — сказал Фидан агентству Anadolu.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позже сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров пока остаются неизвестными.