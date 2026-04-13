В научном центре им. М.А.Топчубашова прокомментировали сообщения о вырубке деревьев - ФОТО

На платформе Instagram была распространена недостоверная информация о якобы незаконной вырубке деревьев, связанной с Публичным юридическим лицом Научно-хирургический центр им. академика М.А.Топчубашова.

Об этом говорится в заявлении Научно-хирургического центра им. академика М.А.Топчубашова, в котором подчеркивается следующее: «Деревья, удалённые с территории, являлись сухими и аварийными, и их вырубка была осуществлена в соответствии с требованиями законодательства. Удаление деревьев проведено на основании заключения и соответствующих решений комиссии, выданных Государственным агентством экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов. Имеются заключение, протоколы, решение комиссии по удалению зелёных насаждений и фотоматериалы».

В заявлении отмечается, что взамен удалённых деревьев на территории высажены новые деревья.