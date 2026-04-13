Турция считает необходимым открытие Ормузского пролива без применения силы

Анкара считает необходимым открытие Ормузского пролива без использования силы, средствами дипломатии.

Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

«В вопросе открытия Ормузского пролива наша позиция заключается в том, что он должен быть открыт мирным путем, средствами дипломатии. Вмешательство в эту ситуацию с помощью международных вооруженных миротворческих сил сопряжено со слишком большими сложностями», - сказал Фидан агентству Anadolu.

Он добавил, что не видит проблем с открытием пролива в течение трех-четырех недель. Главное, какими будут правила, касающиеся прохода через него судов, отметил Фидан.