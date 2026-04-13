Посредники хотят провести новый раунд переговоров США и Ирана до 21 апреля

Посредники из Египта, Пакистана и Турции намерены организовать новый раунд переговоров в ближайшие дни с участием США и Ирана, чтобы преодолеть остающиеся разногласия и достичь мирного соглашения до истечения срока действия договорённостей о прекращении огня 21 апреля.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По словам регионального чиновника, стороны «не находятся в полном тупике». «Дверь ещё не закрыта, обе стороны продолжают переговоры», — отметил чиновник.