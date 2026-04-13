В Кремле оценили последствия блокады Ормузского пролива

Дмитрий Песков заявил, что многие детали блокады Ормузского пролива со стороны США остаются неясными, и потому преждевременно делать содержательные выводы.

«Многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев», — отметил представитель Кремля.

В то же время он не исключил, что подобные действия могут негативно сказаться на глобальных рынках. По его словам, блокада Ормузского пролива, «с большой долей вероятности», окажет отрицательное влияние на международную экономическую ситуацию.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова предоставить «добрые услуги» для деэскалации напряжённости вокруг Ирана.

«Россия остаётся открытой для содействия любым усилиям, направленным на снижение напряжённости», — отметил он.

Песков также напомнил, что предложение Владимира Путина о принятии обогащённого урана из Ирана по-прежнему остаётся в силе. Эта инициатива обсуждалась как с США, так и с рядом региональных государств, однако на данный момент не получила практической реализации.

Источник: ТАСС