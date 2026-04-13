Фидан: саммит НАТО в Анкаре может стать самым важным в его истории

Предстоящий в июле саммит НАТО в Анкаре может стать самым важным в истории альянса.

В Турции рассчитывают на участие в нем президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

«Саммит НАТО, который состоится в Турции, возможно, станет самым важным в истории НАТО», - сказал Фидан, говоря о ситуации в альянсе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно будущего Организации Североатлантического договора.

«Мы полагаем, что Трамп прибудет на саммит НАТО в Анкаре по приглашению нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Обычно он [Трамп] не проявляет желания участвовать в саммитах НАТО», - сказал Фидан агентству Anadolu.