Песков прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии

Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии, избрав Петера Мадьяра новым премьер-министром страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги прошедших накануне парламентских выборов в республике.

«В Венгрии сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору», — сказал он.

По словам Пескова, Россия рассчитывает, что при новом руководстве Венгрии «весьма прагматичные» контакты между двумя странами продолжатся.

«Какие будут действия нового руководства Венгрии — наверное, надо набраться терпения и смотреть, что будет происходить», — отметил Песков.

Комментируя вопрос о том, какой будет дальнейшая судьба нефтепровода «Дружба» с точки зрения его востребованности Венгрией и другими странами Европы, представитель Кремля сказал: «Вам нужно спросить об этом Венгрию или еще кого-то в Европе».

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Венгрией и со всеми остальными странами Европы.

«Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу», — сказал Песков.

По его мнению, выборы в Венгрии не окажут влияния на ход российской войны против Украины: «Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю».

При этом пресс-секретарь Путина утверждает, что Россия намерена достичь мира при помощи переговоров.

«Мы нацелены на то, чтобы достигнуть своих целей в контексте Украины. Для нас было бы предпочтительнее достигнуть целей путем политико-дипломатических переговоров, но до тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция», — сказал он.

Источник: ТАСС