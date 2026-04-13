Пашинян: ожидаем важных событий, связанных с запуском проекта TRIPP

Армения вступает в новый этап экономического развития, обусловленный мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает “Арменпресс”, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с крупными предпринимателями.

“В ближайшем будущем мы ожидаем важных событий, которые связаны, прежде всего, с запуском проекта TRIPP, который имеет решающее значение, поскольку он окончательно выведет Республику Армения из блокады. Но, по сути, уже сегодня Армения преодолела блокаду, потому что, как вы знаете, железнодорожные грузоперевозки в Армению через территорию Азербайджана возможны и осуществляются. Я также хочу сказать, что экспорт тоже возможен по железной дороге, конечно, через территорию Грузии, а железную дорогу с Азербайджаном мы сначала откроем в рамках проекта TRIPP. Это очень важно, и политическое соглашение состоит в том, что эта железная дорога никогда не будет закрыта. Другими словами, это надежный маршрут как для импорта, так и для экспорта”, — сказал премьер-министр.