Иран пригрозил блокадой портов в Персидском и Оманском заливах

Ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности, если опасности будут подвергнуты порты Ирана, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Действия преступных США по ограничению движения судов в международных водах являются незаконными и по своему содержанию пиратскими. Вооруженные силы Исламской Республики Иран четко и ясно заявляют, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах либо для всех, либо ни для кого", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Зольфагари отметил, что в связи с продолжением угроз иранскому народу и безопасности Ирана со стороны США, исламская республика введет режим постоянного контроля судоходства в Ормузском проливе. По его словам, суда недружественных по отношению к Ирану стран не имеют права прохода через пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. В публикации в соцсети Truth Social он заявил, что ВМС США "немедленно начнут процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или покинуть пролив", а также пригрозил жестким ответом в случае атак со стороны Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.

Источник: РИА Новости