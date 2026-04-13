 Над Азербайджаном пройдёт метеорный поток π-Пуппиды | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Над Азербайджаном пройдёт метеорный поток π-Пуппиды

В конце апреля ожидается метеорный поток π-Пуппиды, пик которого придётся на 22–24 апреля.

Данный метеорный поток лучше всего наблюдается в Южном полушарии, однако при благоприятных условиях в отдельных случаях может быть виден и из низких широт Северного полушария, сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Метеорный поток π-Пуппиды возникает в результате столкновения Земли с пылевыми частицами, оставленными кометой 26P/Григга-Скьеллерупа. Эта комета обращается вокруг Солнца с периодом примерно в 5 лет и при каждом сближении выбрасывает в космическое пространство большое количество мелких частиц. Когда Земля проходит через области их наибольшей концентрации, наблюдается метеорный поток.

Одной из наиболее интересных особенностей этого потока является его нестабильность: в одни годы метеоры практически не наблюдаются, тогда как в другие возможны резкие всплески активности (outburst), когда в час можно увидеть десятки метеоров.

Эти метеоры при входе в атмосферу Земли движутся с относительно средней скоростью. Их геоцентрическая скорость составляет примерно 18 км/с. По сравнению с быстрыми метеорными потоками, такими как Лириды, это более низкий показатель, поэтому метеоры потока π-Пуппиды нередко выглядят более медленными и оставляют более протяжённые световые следы.

Радиант (точка их видимого вылета) расположен в созвездии Корма (Puppis) в южной части небосвода. Именно поэтому данный метеорный поток лучше наблюдается в Южном полушарии.

Для Баку и в целом территории Азербайджана наблюдение метеорного потока π-Пуппиды считается затруднительным. Основная причина — расположение радианта очень близко к южному горизонту, а зачастую и ниже линии горизонта. Тем не менее при ясном небе и открытом южном горизонте в некоторых случаях возможно наблюдение отдельных метеоров вблизи линии горизонта.

Наиболее благоприятное время для наблюдения — ночные часы, особенно период после полуночи.

Поделиться:
236

Актуально

Xроника

У президента Азербайджана новый пресс-секретарь

Экономика

AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего «банка-эксперимента»

Мнение

Азербайджано-армянский диалог в Габале: миру нет альтернативы

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди

Общество

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 16:22

Сегодня, 15:53

Сегодня, 15:45

Сегодня, 15:35

Сегодня, 15:15

Сегодня, 15:08

Сегодня, 15:05

Сегодня, 15:00

Сегодня, 14:58

Сегодня, 14:55

Сегодня, 14:50

Сегодня, 14:32

Сегодня, 14:22

Сегодня, 14:17

Сегодня, 14:10

Сегодня, 14:08

Сегодня, 14:00

Сегодня, 13:50

Сегодня, 13:48

Сегодня, 13:38
Все новости
1news TV

17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40