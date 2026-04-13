Российская сторона не планирует поздравлять с победой на парламентских выборах в Венгрии главу партии «Тиса» Петера Мадьяра, учитывая поддержку официальным Будапештом антироссийских санкций, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — пояснил представитель Кремля в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Говоря в свою очередь о контактах, которые Москва всегда поддерживала с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Песков заметил, что «дружбы» конкретно с ним у РФ не было. «Мы с ним вели диалог», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Источник: ТАСС