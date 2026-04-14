Численность населения Азербайджана продолжает расти: новые данные статистики

С начала года численность населения страны выросла на 4 276 человек (или на 0,04%) и по состоянию на 1 марта 2026 года достигла 10 266 627 человек.

Эти сведения отражены в данных Государственного комитета статистики о макроэкономических показателях социально-экономического развития страны.

По информации ведомства, 54,3% населения проживает в городах, 45,7% — в сельской местности. Гендерное распределение составляет 49,8% мужчин и 50,2% женщин.