Джейхун Байрамов принял Михаила Галузина

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

Стороны отметили значимую роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией в развитии двусторонних экономических связей и обсудили текущую работу и перспективные направления в рамках этого механизма.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.