Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Стамбул.

Об этом сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что целью визита является участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

С.Гафарову в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле приветствовали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генконсул нашей страны в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

Было отмечено, что в рамках визита запланирован ряд встреч между спикером Милли Меджлиса и главами парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.