Зеленский: Украина должна быть полноправным партнером ЕС и НАТО

First News Media19:02 - Сегодня
Зеленский: Украина должна быть полноправным партнером ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Киев не рассматривает вариант «неполного» членства в Европейском Союзе. По его словам, Украина должна быть полноправным партнером, как в ЕС, так и в НАТО.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Зеленский пояснил, что Европа нуждается в Украине как в сильном и полноправном партнере. Он также сделал акцент на украинской армии, которая, по его словам, никому не нужна в формате «лайт».

«Нам не нужен ЕС «лайт», как и НАТО. Европе и странам НАТО нужна Украина как сильный, полноценный партнер. Нужна наша армия, сильная армия. Никому не нужна украинская армия «лайт», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина производит большинство оружия, используемого на поле боя, однако остается зависимой от поставок средств противовоздушной обороны от США через программу PURL. При этом Киев рассчитывает на поддержку Германии в разблокировании кредита ЕС на 90 млрд евро для пополнения инвестиций в отечественное производство вооружений.

«Мы рассчитываем, что Германия, как один из лидеров Европейского Союза, поможет нам быстро разблокировать 90 миллиардов. И мы сможем пополнять инвестициями наши украинские производства. И тогда объем используемой продукции на поле боя будет еще больше», — добавил Зеленский.

Президент также выразил уверенность, что в будущем Украина сможет совместно с европейскими странами производить антибаллистические системы.

«А пока у нас этого нет, пока с этим дефицит, мы должны защищать наши семьи, наших людей. Для этого нам нужна программа PURL. Мы благодарны Германии за взносы в эту программу», – сказал президент.

Актуально

Политика

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне ...

Политика

Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Политика

Джейхун Байрамов принял Михаила Галузина

Экономика

Экономический совет обсудил ключевые параметры бюджета на 2027–2030 годы - ФОТО

В мире

В Баку в купленном в аптеке детском питании обнаружили насекомое - ВИДЕО

Более 10 тысяч военных и десятки кораблей участвуют в блокаде Ормуза - CENTCOM

Трамп раскритиковал премьера Италии: «Я шокирован ею. Я думал, что у неё есть мужество, но ошибался»

Зеленский: Украина должна быть полноправным партнером ЕС и НАТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО

Хаменеи: Иран не стремится к войне, но не будет отказываться от своих прав

Трамп пригрозил Китаю

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07