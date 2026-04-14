Зеленский: Украина должна быть полноправным партнером ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Киев не рассматривает вариант «неполного» членства в Европейском Союзе. По его словам, Украина должна быть полноправным партнером, как в ЕС, так и в НАТО.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Зеленский пояснил, что Европа нуждается в Украине как в сильном и полноправном партнере. Он также сделал акцент на украинской армии, которая, по его словам, никому не нужна в формате «лайт».

«Нам не нужен ЕС «лайт», как и НАТО. Европе и странам НАТО нужна Украина как сильный, полноценный партнер. Нужна наша армия, сильная армия. Никому не нужна украинская армия «лайт», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина производит большинство оружия, используемого на поле боя, однако остается зависимой от поставок средств противовоздушной обороны от США через программу PURL. При этом Киев рассчитывает на поддержку Германии в разблокировании кредита ЕС на 90 млрд евро для пополнения инвестиций в отечественное производство вооружений.

«Мы рассчитываем, что Германия, как один из лидеров Европейского Союза, поможет нам быстро разблокировать 90 миллиардов. И мы сможем пополнять инвестициями наши украинские производства. И тогда объем используемой продукции на поле боя будет еще больше», — добавил Зеленский.

Президент также выразил уверенность, что в будущем Украина сможет совместно с европейскими странами производить антибаллистические системы.

«А пока у нас этого нет, пока с этим дефицит, мы должны защищать наши семьи, наших людей. Для этого нам нужна программа PURL. Мы благодарны Германии за взносы в эту программу», – сказал президент.