Трамп раскритиковал премьера Италии: «Я шокирован ею. Я думал, что у неё есть мужество, но ошибался»

Президент США Дональд Трамп в интервью итальянской газете Corriere della Sera раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, выразив разочарование позицией Рима по вопросам энергетической политики и международной безопасности.

По словам Трампа, он ожидал от Мелони большей решительности. «Я шокирован ею. Я думал, что у неё есть мужество, но ошибался», — заявил он.

Американский лидер отметил, что Италия, по его мнению, отказывается участвовать в действиях США в отношении Ирана, несмотря на свою зависимость от поставок нефти. Он также заявил, что Рим фактически занимает позицию невмешательства, ожидая, что США будут действовать самостоятельно.

Трамп добавил, что в последнее время не поддерживает контактов с итальянским премьером. Он связал это с разногласиями по вопросам роли Италии в НАТО и её участия в противодействии ядерным угрозам.

Кроме того, президент США резко отреагировал на критику Мелони в свой адрес, связанную с его высказываниями о Папе Римском. По его словам, неприемлема не его позиция, а безразличие Италии к вопросам ядерной безопасности Ирана.

Напомним, ранее Джорджа Мелони осудила заявления Дональда Трампа в адрес Папы Римского, назвав их неприемлемыми.