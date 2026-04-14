Экономический совет обсудил ключевые параметры бюджета на 2027–2030 годы - ФОТО

14 апреля состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании были подробно рассмотрены Среднесрочная бюджетная рамка (СБР) на 2027–2030 годы, основные направления и цели бюджетной политики, приоритетные направления расходов, предварительные макроэкономические прогнозы на среднесрочный период и макрофискальная рамка, вопросы бюджетной устойчивости, а также прогнозные показатели государственного и консолидированного бюджетов на 2027 год и последующие три года. Кроме того, обсуждались вопросы социальной политики и её ключевые показатели, а также другие текущие экономические темы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева и министра экономики Микаила Джаббарова. Также выступили члены Экономического совета и приглашённые участники.

По итогам заседания с учётом высказанных мнений и предложений были приняты соответствующие решения. Министерству финансов и другим профильным ведомствам даны поручения по подготовке бюджетного пакета на следующий год и документа СБР.