За кулисами скандалов и спекуляций: Оперный театр озвучил свою версию

Сделано официальное заявление в связи с последними обсуждениями вокруг Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В заявлении пресс-службы театра отмечается, что, «учитывая, что в последние дни ведутся различные обсуждения, касающиеся деятельности Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, считаем необходимым довести до сведения общественности следующие моменты с целью внесения ясности в озвученные вопросы», и подробно разъясняется позиция театра по всем озвученным в СМИ и социальных сетях скандальным темам.

Подчеркивается, что решения в отношении отдельных лиц были приняты с учётом действующих трудовых отношений, особенностей их деятельности и организационной необходимости: «Народный артист Эвез Абдуллаев является одним из деятелей искусства, достойно представляющих Азербайджан за рубежом. Его постоянным местом жительства является Германия. В связи с этим его непрерывная работа в составе труппы театра на постоянной основе не представляется возможной, в результате чего с ним был расторгнут трудовой договор. В соответствии с существующей международной практикой, в подобных случаях более целесообразным считается продолжение сотрудничества на проектной основе в рамках гражданско-правового договора - то есть, с оплатой по принципу гонорара за конкретные выступления. Возможность продолжения сотрудничества в данном формате рассматривается».

«Одновременно хотели бы подчеркнуть, что творчество Эвеза Абдуллаева и его профессиональная деятельность высоко ценятся, и выражаем уверенность в том, что в дальнейшем он достигнет новых успехов. Уверены, что в театре «Nationaltheater Mannheim», где он работает в Германии, он будет достойно представлять Азербайджан», - говорится в пресс-релизе.

Что касается народного артиста Ялчина Адыгёзелова, то в театре отмечают, что он является уважаемым деятелем искусства, отличающимся высоким профессионализмом и значительным вкладом в развитие культуры: «После назначения на должность художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра имени Ниязи его контракт с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета был прекращён по взаимному согласию сторон. Вместе с тем, в соответствии с международной практикой, предусматривается продолжение сотрудничества с ним на проектной основе в рамках договорных отношений - с оплатой гонораров за конкретные выступления».

В отношении солиста театра Атеша Караева отмечается, что со стороны театра к нему в разные периоды проявлялось особое внимание и чувствительность, в том числе с учётом того, что он является ветераном 44-дневной Отечественной войны, и ему неизменно оказывалась необходимая поддержка: «В частности, была обеспечена всесторонняя поддержка для его участия в международных мероприятиях и проектах, проводимых в Австрии, Казахстане и России. В то же время в театре в последнее время проводятся серьёзные реформы, касающиеся трудовой дисциплины. По результатам проверок установлено, что в декабре 2025 года из 25 рабочих дней он присутствовал на работе лишь 4 дня, в январе 2026 года не выходил на работу вовсе, а в феврале из 24 рабочих дней присутствовал 11 дней. В связи с этим после неоднократных предупреждений, в соответствии с трудовым законодательством, к нему были применены дисциплинарные меры, включая удержания из заработной платы».

Также пресс-служба театра напоминает, что в январе текущего года на сцене Королевского оперного театра в столице Султаната Оман - городе Маскат - состоялась премьера оперы «Тоска» всемирно известного итальянского композитора Джакомо Пуччини: «Постановка была представлена при участии симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Выступление азербайджанского творческого коллектива на сцене столь престижного культурного учреждения было расценено как значимое событие с точки зрения продвижения национальной музыкальной культуры на международном уровне. В рамках гастролей расходы на авиабилеты, проживание и питание коллектива были покрыты принимающей стороной, в связи с чем дополнительные командировочные выплаты законодательством не предусматривались. Что касается гонораров, все участники были заранее проинформированы о том, что выплаты будут произведены в установленный законом срок - в течение 60 рабочих дней после поступления соответствующих средств от принимающей стороны. Сообщаем, что на сегодняшний день данные выплаты уже осуществлены».

«В качестве руководства театра отмечаем, что одним из наших приоритетов является как профессиональное развитие коллектива, так и повышение его материального и социального благополучия. В этой связи основными задачами являются расширение участия в международных проектах, реализация новых инициатив, а также дальнейшее укрепление социальной защиты и уровня благосостояния творческого состава»,- говорится в официальном пресс-релизе.

Сообщается, что, несмотря на продолжающиеся работы по обновлению основной сцены театра, коллектив продолжает творческую деятельность без перерывов: «Так, опера Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» была представлена в новой постановке, а опера «Кёроглу» - восстановлена. Знаковым событием для любителей искусства стала опера «Насими», впервые поставленная на сцене, музыка к которой принадлежит народному артисту, профессору Сиявушу Керими, а либретто - академику Рафаэлю Гусейнову. С большим успехом у зрителей прошли «Дни оперы», а также «Дни балета». В марте 2026 года гастрольная программа охватила большинство регионов страны, включая города Агдам, Лачын, Гянджа и Мингячевир. В частности, 28 марта в Мингячевире была представлена оперетта Узеира Гаджибейли «Не та, так эта». Кроме того, театром была осуществлена постановка оперы Джузеппе Верди «Аида».

Подчеркивается, что материально-техническая база театра была существенно укреплена, он был оснащён новым оборудованием и музыкальными инструментами, отвечающими современным требованиям: «Также предпринимаются шаги по расширению технических возможностей на основе принципов государственно-частного партнёрства и спонсорской поддержки. В целом отмечаем, что решения, принимаемые театром в отношении сотрудников, основываются на действующем законодательстве, организационной необходимости и критериях профессиональной деятельности. Деятельность театра является прозрачной, а реализуемые проекты, постановки и международные сотрудничества отражаются в открытых источниках. Имеющиеся факты и конкретные результаты наглядно демонстрируют, что деятельность коллектива осуществляется по линии системного и устойчивого развития. В этом контексте отдельные субъективные подходы и спекулятивные мнения не отражают объективной реальности, и общая картина должна оцениваться исключительно на основе официальной информации и достигнутых результатов».

Также сообщается, что в рамках регулирования трудовых отношений внутри коллектива возможны случаи увольнений, применения дисциплинарных мер и иных организационных процессов: «Все подобные вопросы решаются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, на основе установленных процедур, в цивилизованной и правовой плоскости. В заключение отмечаем, что реализация многопрофильных проектов азербайджанского театра, привлечение молодого поколения к данной сфере, подготовка новых постановок и рост продаж билетов свидетельствуют о происходящих в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета институциональных изменениях, ориентированных на качество. Эта динамика, в свою очередь, способствует росту интереса аудитории и уровня её удовлетворённости».

