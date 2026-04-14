Назначены два новых заместителя главы МЧС

В Азербайджане назначены два новых заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Ими стали Джабраил Эльдар оглы Ханларов и генерал-майор внутренней службы Юсиф Махмуд оглы Набиев.

Джабраил Ханларов родился 3 ноября 1972 года в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет и является кандидатом экономических наук.

Юсиф Набиев родился 18 сентября 1982 года в Баку. Он окончил Бакинский государственный университет, имеет степень доктора философии по праву.