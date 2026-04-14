 Назначены два новых заместителя главы МЧС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Назначены два новых заместителя главы МЧС

First News Media18:45 - Сегодня
В Азербайджане назначены два новых заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Ими стали Джабраил Эльдар оглы Ханларов и генерал-майор внутренней службы Юсиф Махмуд оглы Набиев.

Джабраил Ханларов родился 3 ноября 1972 года в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет и является кандидатом экономических наук.

Юсиф Набиев родился 18 сентября 1982 года в Баку. Он окончил Бакинский государственный университет, имеет степень доктора философии по праву.

Поделиться:
675

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
1news TV

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07