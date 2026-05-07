В некоторых поселках и кварталах Сумгайыта временно не будет газа

В некоторых районах Сумгайыта возникнут перебои в газоснабжении.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Сумгайытское региональное управление по эксплуатации газа.

Согласно сообщению, в связи с проведением ремонтных работ 8 мая с 10:00 и до их завершения будет временно приостановлена подача газа в поселке Коттедж, 26-м квартале, поселке Химиков, массиве «Хазар баглары» и на улице Бульвар города Сумгайыта.

Отмечается, что подача газа будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ.