Пезешкиан встретился с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи
Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что недавно провел встречу с верховным лидером исламской республики Моджтабой Хаменеи.
Пезешкиан заявил, что встреча прошла в непринужденной атмосфере, а дискуссии длились почти два с половиной часа, говорится в сообщении пресс-службы президента.
Это первое официальное сообщение о личной встрече Хаменеи и Пезешкиана. 12 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что верховный лидер был ранен в результате ударов США и Израиля.
С момента начала боевых действий Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике, все его обращения были опубликованы в письменном виде или зачитывались дикторами.
Источник: ТАСС
508