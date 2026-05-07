Пезешкиан встретился с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что недавно провел встречу с верховным лидером исламской республики Моджтабой Хаменеи.

Пезешкиан заявил, что встреча прошла в непринужденной атмосфере, а дискуссии длились почти два с половиной часа, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Это первое официальное сообщение о личной встрече Хаменеи и Пезешкиана. 12 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что верховный лидер был ранен в результате ударов США и Израиля.

С момента начала боевых действий Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике, все его обращения были опубликованы в письменном виде или зачитывались дикторами.

Источник: ТАСС