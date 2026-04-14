Вэнс заявил о достижении целей США в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Вашингтон достиг целей в Иране.

«Я думаю, что мы достигли поставленных целей», — сказал Вэнс (цитата по Bloomberg) и добавил, что теперь можно «начать сворачивать этот процесс».

По его словам, Соединенные Штаты добились «значительного прогресса» в переговорах с Ираном. На вопрос о том, планируются ли новые переговоры, вице-президент ответил, что «мяч на стороне Ирана».

Он объяснил, что покинул переговоры в Пакистане в минувшие выходные, так как иранцы не смогли заключить сделку и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы получить одобрение условий, выдвинутых США.

«Главный вопрос в будущем — проявят ли иранцы достаточную гибкость, примут ли они те критически важные условия, которые необходимы для реализации сделки», — отметил Вэнс.

Они включают вывоз обогащенного урана из Ирана и твердые обязательства Тегерана в том, что тот не будет разрабатывать ядерное оружие, уточнил он.

«Будут ли у нас дальнейшие переговоры, достигнем ли мы в конечном итоге соглашения, я действительно думаю, что мяч на стороне Ирана, потому что мы многое предложили», — сказал Вэнс. «Мы очень четко обозначили наши «красные линии», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Пакистане заявил, что в Белый дом позвонили «нужные люди» из Ирана и выразили готовность сотрудничать. По его словам, камнем преткновения в переговорах «является ядерная проблема». «Мы договорились о многом, но они не согласились на это, но я думаю, что они согласятся. Я почти уверен в этом», — сказал Трамп.

Источник: РБК