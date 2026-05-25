 Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

First News Media20:12 - Сегодня
Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается.

Oб этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков. Отмечу также, что создание агропарков сыграло очень большую роль в развитии сельского хозяйства. Несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности у нас не растут. Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт – 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100 процентов. Однако, в любом случае, 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен.
Ситуация с другими зерновыми в принципе положительная, мы обеспечиваем себя на 95 процентов, а импорт незначителен.
Зернобобовые – внутреннее производство составляет 23 тысячи тонн, импорт – 15 тысяч тонн. То есть индекс самообеспеченности составляет 63 процента», - сказал глава государства.

Поделиться:
216

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Политика

В Азербайджане будет создан новый университет

Мнение

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о ...

Политика

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Политика

Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом

Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

Ильхам Алиев: В последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет

Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Иране в автокатастрофе погиб азербайджанский дипломат

Завтра часть Баку останется без газа

Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

В поездах Баку–Тбилиси–Баку пассажирам разрешат бесплатно провозить до 23 кг багажа

Последние новости

Футболисты «Реала» не вошли в состав сборной Испании для участия в ЧМ-2026

Сегодня, 21:00

Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом

Сегодня, 20:40

Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

Сегодня, 20:12

Ильхам Алиев: В последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет

Сегодня, 20:10

Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Сегодня, 20:00

В Азербайджане будет создан новый университет

Сегодня, 19:45

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Сегодня, 19:22

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Сегодня, 19:08

«PASHA Real Estate» и «Baku White City» подписали соглашение о совместном развитии объектов на территории Ağ Şəhər

Сегодня, 18:45

Торал Байрамов покинул «Карабах»

Сегодня, 18:30

Определен режим работы метро в Баку в праздничные дни

Сегодня, 18:15

Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама

Сегодня, 18:03

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Сегодня, 17:57

Последствия непогоды в Шеки: разрушен мост, отрезаны посевные площади и отключен свет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:54

В Союзе кинематографистов назвали фейковыми подписи под заявлением о бойкоте выборов председателя

Сегодня, 17:51

Какие банки и пункты обмена валюты будут работать в праздники?

Сегодня, 17:49

Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО

Сегодня, 17:47

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о Кавказской Албании

Сегодня, 17:45

Ильхам Алиев: майские дожди в Баку увеличат водные ресурсы для сельского хозяйства

Сегодня, 17:35

Утверждена госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы

Сегодня, 17:35
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25