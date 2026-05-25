Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается.

Oб этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков. Отмечу также, что создание агропарков сыграло очень большую роль в развитии сельского хозяйства. Несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности у нас не растут. Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт – 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100 процентов. Однако, в любом случае, 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен.

Ситуация с другими зерновыми в принципе положительная, мы обеспечиваем себя на 95 процентов, а импорт незначителен.

Зернобобовые – внутреннее производство составляет 23 тысячи тонн, импорт – 15 тысяч тонн. То есть индекс самообеспеченности составляет 63 процента», - сказал глава государства.