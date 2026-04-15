В Азербайджане завершился отопительный сезон

Отопительный сезон 2025-2026 годов завершён, за исключением горных районов Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом заявили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

В течение сезона котельные, тепловые сети и другие объекты инфраструктуры работали в стабильном режиме, обеспечивая потребителей бесперебойным и качественным теплоснабжением. Возникавшие технические неисправности устранялись оперативно.

"С завершением сезона начались плановая остановка систем, диагностика оборудования и подготовка к следующему периоду. Основное внимание будет уделено ремонтно-восстановительным работам, повышению энергоэффективности и дальнейшему улучшению качества услуг", - говорится в сообщении.