Вице-спикер парламента Армении обвинил Самвела Карапетяна в попытке подкупа избирателей

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян обвинил партию российского олигарха Самвела Карапетяна в попытке подкупа избирателей в преддверии парламентских выборов, сообщают армянские СМИ.

«Соратники “калужского олигарха” в очередной раз были пойманы на раздаче избирательных взяток. Это уже не удивительно, потому что мы имеем дело с силой, которая была четко и целенаправленно направлена в Армению, чтобы украсть наши выборы», — сказал Рубинян в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

«Им кажется, что они могут купить народ Армении. Вероятно, они перепутали народ Армении с населением Нижнего Тагила. Но ничего, мы им объясним, что к чему», — добавил он.

«Дорогие соотечественники, если вы каким-либо образом связаны с командой калужского олигарха и вовлечены в нее, знайте: если вы будете раздавать избирательные взятки или нарушать запрет на благотворительность, вы будете задержаны — независимо от вашего пола, возраста и семейного положения. Вы будете задержаны», — подчеркнул Рубинян.

Ранее сообщалось, что члены партии «Сильная Армения» Гоар Гумашян и Вержине Степанян были задержаны по обвинению в нарушении запрета на благотворительность, действующего в период после назначения парламентских выборов указом президента.