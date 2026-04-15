Трамп считает возможной сделку с Ираном до конца апреля

Президент США Дональд Трамп не исключает заключения соглашения с Ираном до конца апреля.

«Это возможно. Очень возможно. Они довольно сильно побиты. Это очень возможно», - сказал американский лидер в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос, возможна ли сделка с Ираном до начала государственного визита короля Великобритании Карла III в США. Его начало запланировано на 27 апреля.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.

Источник: ТАСС