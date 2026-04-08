Канье Уэсту отказали во въезде в Великобританию, где отменили фестиваль с его участием

Правительство Великобритании отказало рэперу Канье Уэсту (Йе) во въезде в страну из-за скандала, связанного с его запланированным выступлением в качестве хедлайнера на летнем музыкальном фестивале Wireless в Лондоне.

Позже стало известно, что фестиваль, один из крупнейших в Великобритании, ориентированный на хип-хоп, R&B, афробит и поп, был отменен, сообщает 1news.az со ссылкой на BBC.

Министерство внутренних дел сообщило BBC, что 6 апреля рэпер подал заявку на въезд в Великобританию через систему электронного разрешения, но решение об отказе было принято на основании того, что присутствие артиста не будет способствовать общественному благу.

Напомним, что в последние годы Канье Уэст подвергается резкой критике за серию антисемитских, расистских и пронацистских высказываний.

Отмечается, что 7 апреля Канье Уэст заявил о готовности встретиться с представителями еврейской общины Великобритании после разразившегося скандала, связанного с его приглашением. В своем заявлении рэпер отметил, что «следил за дискуссией вокруг Wireless», и предложил личную встречу, «чтобы выслушать».

«Я знаю, что слов недостаточно. Мне придется продемонстрировать изменения своими действиями. Если вы готовы, то готов и я», — заявил Канье Уэст.

Совет еврейских депутатов Великобритании в ответ сообщил, что готов встретиться с рэпером при условии, что он откажется от выступления на Wireless: «Еврейская община хочет увидеть искреннее раскаяние и изменения, прежде чем поверить, что главная сцена фестиваля Wireless — подходящее место для проверки этой искренности».

Фестиваль Wireless должен был пройти в лондонском Финсбери-парке с 10 по 12 июля, его организатором выступает компания Festival Republic. После отказа во въезде Уэсту организаторы заявили, что в этом году фестиваль не состоится, а купившим билеты вернут деньги.

«Как и в случае с каждым фестивалем Wireless, перед приглашением Ye были проведены консультации со многими заинтересованными сторонами, и на тот момент никаких опасений высказано не было», — говорится в заявлении организаторов.

Также в заявлении подчеркивается: «Антисемитизм во всех его проявлениях вызывает отвращение, и мы осознаем, какое реальное и личное воздействие оказали эти проблемы. Как сказал сегодня Ye, он признает, что одних слов недостаточно, и, несмотря на это, все же надеется, что ему будет предоставлена возможность начать диалог с еврейской общиной в Великобритании».

Представитель организации «Кампания против антисемитизма» заявил: «Правительство явно приняло здесь правильное решение. Заявив, что антисемитизму нет места в Великобритании, оно подкрепило свои слова действиями. Человек, который хвастался тем, что заработал десятки миллионов долларов на продаже футболок со свастикой, и который всего несколько месяцев назад выпустил песню под названием Heil Hitler, явно не будет способствовать общественному благу в Великобритании».

