Отсылка к американскому стрелку в WhatsApp: новые детали нападения в Кахраманмараше

В расследовании вооруженного нападения в школе города Кахраманмараш ключевое внимание уделяется цифровым следам нападавшего.

Как сообщили в Главном управлении безопасности, в профиле WhatsApp 14-летнего Исы Араса Мерсинли обнаружено изображение с отсылкой к американскому преступнику Эллиоту Роджеру, совершившему массовое нападение в 2014 году.

По данным следствия, именно эта деталь рассматривается как важная для понимания возможных мотивов подростка. При этом официально подчеркивается, что инцидент не имеет признаков терроризма и квалифицируется как индивидуальное нападение.

Трагедия произошла в среду в одной из школ Кахраманмараша. Иса Араса Мерсинли пришел в школу с оружием и расстрелял людей. В результате атаки погибли учитель и 8 учеников, еще 20 человек получили ранения, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

В рамках расследования был задержан и арестован отец нападавшего, бывший полицейский Угур Мерсинли.

Следственные действия продолжаются по всем направлениям, особое внимание уделяется анализу цифровой активности подростка, включая его аккаунты в мессенджерах и социальных сетях.

