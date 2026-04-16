Вышел тизер фильма, в котором с помощью ИИ воссоздан образ покойного Вэла Килмера - ВИДЕО

Вышел тизер фильма «As Deep as the Grave», в котором с использованием технологий искусственного интеллекта воссоздан образ покойного Вэла Килмера.

В ролике впервые показана цифровая версия актёра в роли католического священника Фазера Финтэна. Изначально Килмер был утверждён на эту роль ещё при жизни, однако не смог принять участие в съёмках из-за состояния здоровья. После его смерти создатели фильма завершили проект с использованием технологий искусственного интеллекта - с согласия семьи актёра.

Отметим, что ещё при жизни Вэл Килмер уже экспериментировал с подобными решениями: в фильме «Top Gun: Maverick» его голос был частично воссоздан с помощью ИИ, что позволило актёру вновь вернуться к роли Айсмена.

Историческая драма As Deep as the Grave основана на реальных событиях и рассказывает об археологах Анн Экстелл Моррис и Эрле Х. Моррисе, роли которых исполнили Эбигейл Лоури и Том Фелтон. В актёрский состав также вошли Эбигейл Бреслин, Финн Джонс и Татанка Минс.

Проект пока не получил дистрибьютора, а дата релиза на данный момент остаётся неизвестной.

Напомним, что с 2015 года Вэл Килмер боролся с раком гортани, ему удалось победить болезнь, однако он почти полностью потерял голос - голливудский актер умер на 66-м году жизни 1 апреля 2025 года от пневмонии в Лос-Анджелесе.