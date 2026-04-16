Трамп заявил, что переговоры лидеров Израиля и Ливана пройдут 16 апреля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры 16 апреля.

«Прошло много времени с тех пор, как лидеры двух стран последний раз разговаривали, а точнее 34 года. Это произойдет завтра. Отлично», — написал он в Truth Social.

Как сообщалось ранее, Ливан и Израиль договорились начать прямые двусторонние переговоры, они должны пройти в Вашингтоне.

На состоявшихся в Госдепартаменте консультациях делегации двух стран возглавляли послы Ливана и Израиля в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер. Ливанская сторона призвала к немедленному прекращению боевых действий и уважению ее территориальной целостности и суверенитета. В свою очередь израильская делегация заявила о поддержке процесса разоружения «негосударственных террористических группировок» в арабской республике, а также выразила готовность вести прямой диалог.

«США подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между двумя правительствами при посредничестве Соединенных Штатов, а не с использованием какого-либо отдельного канала переговоров. США указали, что эти переговоры помогут открыть путь к значительной помощи в восстановлении и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности обеих стран», — указывается в сообщении Госдепартамента.

Источник: ТАСС