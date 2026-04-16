Раскрыты результаты наркотического теста Бурака Дениза - ФОТО

Стали известны результаты наркотических тестов турецких знаменитостей, которые были ранее задержаны в Стамбуле в рамках специальной операции по борьбе с наркотиками.

Тест на наркотики, проведённый у ранее задержанного турецкого актёра Бурака Дениза, показал положительный результат - в организме звезды турецких сериалов были выявлены следы кокаина и марихуаны, сообщает 1news.az со ссылкой на AHaber.

Напомним, что Б.Дениз был задержан 9 апреля вместе с другими представителями шоу-бизнеса по подозрению в употреблении и сбыте наркотиков - после проверки он был отпущен под обязательство регулярно являться в полицию.

Также сообщается что положительный результат наркотического теста помимо Б.Дениза выявлен у следующих турецких знаменитостей – актрисы Серры Пиринч, блогера Энеса Гюлера, музыканта Утку Юнсала и певицы Симге Сагын.

