Культовая комедийная франшиза «Знакомство с родителями» возвращается на экраны - ВИДЕО

Спустя 16 лет паузы одна из самых узнаваемых комедийных франшиз 2000-х получает продолжение - четвертый фильм серии под названием Focker In-Law выйдет в международный прокат 25 ноября.

Главной новостью для поклонников франшизы стало участие в проекте Арианы Гранде - певица и актриса присоединилась к оригинальному касту и сыграет ключевую роль в сюжете.

Сюжет четвертого фильма строится на зеркальном перевороте оригинальной истории - если раньше герой Бена Стиллера пытался заслужить одобрение строгого тестя, то теперь он сам оказывается в этой роли.

Персонаж Арианы Гранде - девушка сына главного героя - попадает в центр традиционных для франшизы «испытаний», включая культовую сцену с детектором лжи. Однако, судя по трейлеру, её героиня оказывается не так проста и вполне способна изменить расстановку сил в семье.

К своим ролям также вернутся Роберт Де Ниро и Оуэн Уилсон.

Напомним, что культовая комедийная франшиза началась с фильма «Знакомство с родителями» -истории о знакомстве с крайне строгим тестем. В «Знакомство с Факерами» зрителям показали уже семью самого жениха, усилив комедийный конфликт, а «Знакомство с Факерами 2» сосредоточился на семейной жизни героев спустя годы.

