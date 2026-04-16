Погибшая в результате нападения на школу в Кахраманмараше учительница защищала учеников от нападавшего

Погибшая в результате нападения на школу в турецком городе Кахраманмараш учительница Айла Кара защищала учеников от нападавшего, сообщает телеканал AHaber.

«В результате инцидента погибла школьная учительница математики Айла Кара, заслонившая собой своих учеников», — говорится в материале.

15 апреля ученик восьмого класса школы города Кахраманмараш принес в школу пять единиц оружия и семь магазинов с патронами и устроил стрельбу. Погибли 8 учащихся и учитель, 17 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой.

Источник: AHaber