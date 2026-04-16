Презентована книга «Иреван: эхо истории и утраченного наследия» - ФОТО

First News Media09:17 - Сегодня
15 апреля в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Лейлы Алиевой состоялась презентация книги доктора филологических наук, профессора Фариды Сафиевой «Иреван: эхо истории и утраченного наследия», изданной на азербайджанском, русском, английском и французском языках.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в презентации приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева.

Перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика и общественного деятеля Азербайджана Зарифы Алиевой в связи с годовщиной ее смерти.

Затем выступила директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, отметившая, что представленная книга является интересной и значимой. Она выразила удовлетворение тем, что презентация книги проходит именно в этом месте.

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд сказал, что Ичеришехер имеет важное значение не только как туристический центр, но и как центр искусства, творчества и интеллектуальной деятельности, подчеркнул, что проведение подобных мероприятий является проявлением этой функции.

Заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории и этнологии имени Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА, редактор книги Джаби Бахрамов напомнил, что проект важен как с исторической, так и с юридической точек зрения, отметил, что Иреван имеет древнюю историю, а происхождение топонимов региона приходится на очень древний период.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева в своем выступлении особо подчеркнула важность подготовки и представления общественности подобных книг.

Особо отметив, что она родом из Иревана, автор книги Фарида Сафиева сказала, что воспринимает написание этого произведения не только как научную деятельность, но и как свою моральную ответственность и долг. По ее словам, сохранение и передача будущим поколениям правды об истории, культурном наследии и памяти родного края являются обязанностью каждого иреванца.

Мероприятие продолжилось художественной частью, участникам была представлена интересная и насыщенная культурная программа.

Отметим, что цель подготовки книги – доказательство на научной основе того, что город Иреван является древним центром цивилизации и культуры, принадлежащим азербайджанскому народу. В работе подробно исследуются многовековая история города, его богатое культурное наследие, жизнь и творчество выдающихся личностей, сыгравших важную роль в его формировании. Несмотря на попытки целенаправленного стирания азербайджанской идентичности Иревана в результате трагических событий XIX–XX веков, его подлинный облик отражен в архивных документах, фотографиях и научных источниках. Данное исследование является важным научным трудом, служащим восстановлению этих реалий, изучению забытого азербайджанского национально-культурного наследия Иревана и его передаче будущим поколениям.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22