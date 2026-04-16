В бакинском метро произошла задержка?

Сегодня в утренние часы пассажиры бакинского метро столкнулись с задержками в движении поездов.

По поступившей в редакцию Oxu.Az информации, интервал между составами на участке от станции "Азадлыг проспекти" в направлении станции "Ази Асланов" превысил восемь минут.

Начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов заявил, что никаких проблем в работе подземки не зафиксировано.

"В целях регулирования пассажиропотока, а также в течение дня в промежутке с 08:00 до 09:00 на станцию "Кёроглу", в промежутке с 13:00 до 14:00 на станции "28 Мая", "Гянджлик" и "Эльмляр Академиясы", а в промежутке с 18:00 до 19:00 на станции "Эльмляр Академиясы" и "28 Мая" на линию подаются составы без пассажиров. Кроме того, в утренние часы с 08:00 до 09:00 два поезда разворачиваются на станции "зелёной" ветки "Мемар Аджеми", что обеспечивает динамическое регулирование пассажиропотока. В это время на участке "Мемар Аджеми" - "Дарнагюль" объявленный интервал движения по "зелёной" линии увеличивается вдвое", - сообщил он.