Отец напавшего на школу в Кахраманмараше арестован

В городе Кахраманмараш продолжается расследование вооруженного нападения в школе.

Отец нападавшего — Угур Мерсинли — был задержан и впоследствии арестован. В результате вооруженного нападения, совершенного 14-летним Исой Арасом Мерсинли в школе Кахраманмараша, погибли 1 учитель и 8 учеников. Ранения получили 20 человек, из них 6 находятся в тяжелом состоянии.

Изъятые в доме и автомобиле материалы направлены на экспертизу.

Сообщается, что происшествие не связано с терроризмом и рассматривается как индивидуальное нападение. Расследование продолжается по всем направлениям.

Источник: Habertürk