В турецком Мерсине допрашивают учащегося, который пришел в лицей с оружием

В провинции Мерсин проводится расследование в отношении учащегося, пытавшегося пронести огнестрельное оружие в учебное заведение.

Инцидент произошел в среду в лицее, расположенном в районе Тарсус. Учащийся 12-го класса попытался пронести в лицей огнестрельное оружие, но был задержан охранявшим школу полицейским и сотрудниками школы.

Подросток был взят под наблюдение и доставлен в управление полиции. Пока причины, по которым он принес оружие в школу, остаются неизвестными.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Источник: Yeni Şafak