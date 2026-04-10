В Баку освобожден бизнесмен, обвиняемый в присвоении 12 млн манатов у Тале Гейдарова

Известный бизнесмен Интигам Сафаралиев, обвиняемый в присвоении 12 миллионов манатов Тале Гейдарова - сына министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, - освобожден из-под стражи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее решение вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Причиной освобождения Сафаралиева стало неожиданное решение потерпевшего Т. Гейдарова: он подал заявление о том, что не возражает против выхода обвиняемого из тюрьмы. При этом в заявлении Гейдарова указано, что нанесенный ущерб все еще не возмещен. Учитывая это и другие основания, адвокаты ходатайствовали о переводе подзащитного под домашний арест.

Кроме того, Тале Гейдаров обратился с просьбой провести судебное заседание в закрытом режиме. Его представитель обосновал ходатайство наличием в деле коммерческой тайны и активным освещением процесса в СМИ. Однако прокурор, обвиняемый и его защитники оставили этот вопрос на усмотрение суда, не выдвинув требования о закрытом процессе.

Судейская коллегия под председательством Кямиля Алиева удовлетворила только ходатайство о домашнем аресте. И. Сафаралиев был освобожден прямо в зале суда. Процесс останется открытым.

Отметим, что по данному делу к уголовной ответственности также привлечен председатель Наблюдательного совета ЗАО «Инвестиционная компания Azfinance» Абид Мамедов. Поскольку он скрылся из страны, в его отношении была заочно избрана мера пресечения в виде ареста, и он объявлен в розыск. Ранее А. Мамедов занимал должность советника председателя Наблюдательного совета банка «AFB» (который связывают с семьей Гейдаровых), а И. Сафаралиев являлся членом того же совета.

