Еще один обвиняемый в тяжких преступлениях будет экстрадирован в Азербайджан

В соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Сабутара Адиль оглу Бабаева было удовлетворено компетентными органами Турции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе предварительного следствия, проведенного в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, возникли обоснованные подозрения в том, что Сабутар Бабаев в составе организованной группы участвовал в тайном провозе через таможенную границу Азербайджана путем контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, а также сильнодействующих веществ в крупном размере, а также в их незаконном приобретении с целью продажи, хранении, перевозке и сбыте.

В связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, однако по причине уклонения от следствия он был объявлен в международный розыск. В результате проведенных мероприятий Сабутар Бабаев был задержан на территории Турции.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры для доставки обвиняемого в нашу страну.

Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с иностранными партнерскими организациями, включая Интерпол, в целях установления местонахождения находящихся в розыске лиц в зарубежных странах и их доставки в Азербайджанскую Республику.