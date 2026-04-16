В Азербайджане начался процесс по делу бывшего руководителя военно-врачебной комиссии

В Бакинском военном суде начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Расима Гасанова.

Как сообщает Trend, в ходе заседания, проходящего в Бакинском военном суде, были уточнены анкетные данные.

Адвокат обвиняемого подал ходатайство.

Он просил исключить часть, по которой его подзащитный обвиняется во взяточничестве, и освободить его под домашний арест.

Суд не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте, а другое ходатайство оставил без рассмотрения. Было вынесено решение о передаче дела в судебное разбирательство. Следующее заседание назначено на 23 апреля.

Расим Гасанов обвиняется по статьям 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 313 (служебный подлог) и 341.2.3 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.