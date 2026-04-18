Киев сообщил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибигана полях V Дипломатического форума, который проходит в турецкой Анталье.
«Зеленский готов встретиться с Путиным», — сказал он.
Так Сибига ответил на вопрос о серьезности его заявления о готовности украинского лидера к встрече с Путиным.
Тогда министр уточнил, что это случится при условии посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа.
Источник: Газета. Ру
326